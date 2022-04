Ce sera un week-end de Pâques chargé et festif à Waremme qui attend les petits, comme les plus grands! Le Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye vous donne ainsi rendez-vous à la première édition du village de printemps de Waremme, qui s'y déroulera du 15 au 18 avril. Diverses activités et animations sont au programme.

- Du 15 au 18 avril, des chalets seront installés place du Roi Albert Ier. Une trentaine d’exposants proposeront de quoi ravir vos papilles: produits du terroir, spécialités alsaciennes et italiennes, bières spéciales, pekets, cocktails... Accès de 18 h à 24 h le vendredi, de 10 h à 24 h les samedi et dimanche et de 10 h à 20 h le lundi de Pâques

- Du 15 au 18 avril, une chasse au trésor (balade de 5 km) emmènera à la découverte du patrimoine waremmien. Sur le parcours, les participants devront résoudre des énigmes afin de trouver le coffre au trésor ainsi que le code du cadenas qui leur permettra d'obtenir une récompense chocolatée. Activité conseillée pour les enfants de 6 à 12 ans. Départ du bureau d'accueil du RSIH, place du Roi Albert Ier, entre 10 h et 15 h. P.A.F. : 1€/enfant, sur inscription préalable obligatoire via le site Internet www.sihwaremme.be.

- Le 16 avril: corrida des cloches proposant des parcours de 4,8 et 9,6 km (2 ou 4 boucles - 20 h) ainsi qu'une course pour enfants de 1,4 km (19 h 30), au départ de l'avenue Reine Astrid. Récompenses à la première fille et au premier garçon de chaque catégorie (moins de 15 ans, moins de 12 ans et moins de 10 ans). Une récompense sera également décernée aux trois premières femmes et aux trois premiers hommes de chaque distance. Ouverture du secrétariat au centre d'informations (place du Roi Albert Ier 16) dès 18 h 30. P.A.F: 6 et 7 € (5 et 6 € en préinscription) pour les parcours de 4,8 et 9,6 km - 2 € (1 € en préinscription) pour la course pour enfants. Inscriptions via www.otop.be/corridadescloches/jogging/accueil.

- Le 17 avril: marché artisanal qui regroupera une vingtaine d’artisans, rue Joseph Wauters, de 10 h à 18 h. Ceux-ci présenteront leurs créations diverses et variées: bijoux, bois, bougies, céramique, cuir, cosmétiques, couture, garnissage, gravure sur verre, lampes, savons, shampoings... Confiserie, confitures, fromages, saucissons ou encore spéculoos raviront également les plus gourmands.

- Le 17 avril, le Repair Café Mobile, dans le cadre de sa tournée à travers la Wallonie, fera escale à Waremme et sera présent, de 10 h à 13 h, sur la dolomie. Pour s'inscrire en tant que citoyen ayant l'un ou l'autre objet à réparer ou en tant que réparateur/trice: https://framaforms.org/le-tour-2022-du-repair-cafe-mobile-1646902186.

Plus d'infos auprès du Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye au 019/33 08 80 ou sih.waremme@skynet.be.

A noter que la tenue de ces activités implique la mise en place de mesures spécifiques, comme l'arrêt et le stationnement qui seront interdits place du Roi Albert Ier, dès ce 8 avril et jusqu'au 21 avril, en raison de l'installation/présence des chalets.