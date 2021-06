Dorian, Nicolas et Nathan encourent des peines de 60 heures de peine de travail devant le tribunal correctionnel pour avoir cambriolé une dame âgée de 83 ans ! Dorian a eu l’idée de cambrioler sa voisine qu’il connait fort bien puisqu’elle lui a gracieusement apporté de l’aide pour réaliser ses devoirs pendant des années. Dans la nuit du 20 au 21 mars dernier, trois jeunes, dont un mineur d’âge, se trouvaient chez Dorian.

Ils ont décidé cambrioler une personne et ont pensé à l’octogénaire. Cette dernière avait déjà été cambriolée en janvier par d’autres personnes. "On avait envie de s’amuser, on manquait d’argent", a précisé un des prévenus. "Il y avait vraiment une notion d’amusement", a-t-il poursuivi. "Un des autres la connaissait. Elle habite dans la même rue que lui. Il était environ une heure du matin lorsque l’on est arrivés. Nous avons fouillé pendant une heure et demi. Nous savions qu’elle était malentendante. "

Les voleurs n’ont pas hésité à se rendre dans la chambre à coucher de l’octogénaire pour voler. Ces derniers se sont emparés de la voiture et des bijoux de la dame. Aucun des voleurs n’est capable de conduire. Ils ont un peu dormi dans la voiture avant de provoquer un accident de la route à Wanze avec un autre véhicule. Ils ont terminé leur course dans un champ. Le propriétaire de l’endroit leur a proposé de l’aide et ils ont pris la fuite à pied avant d’être interceptés. "Je connais la dame, elle m’a donné des cours quand j’étais petit", a indiqué le voisin de la victime.

"Je n’avais plus de parents pour s’occuper de moi. Je voulais faire de l’argent. J’étais à la rue." Depuis les faits, l’octogénaire vit un grand sentiment d’insécurité et elle vit dans l’anxiété. Elle n’ose plus s’endormir et craint de retrouver sa maison encore cambriolée. "C’est vrai que je ne lui ai rien fait, j’ai essayé de lui faire du bien", a précisé la victime visiblement émue. Selon elle, le jeune homme aurait commis des dégradations à son domicile. La défense des prévenus a plaidé des peines de travail.