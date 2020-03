Une des mesures prises en raison du coronavirus.



Comme les autres, le collège communal et les services administratifs de la commune de Villers-le-Bouillet suivent attentivement l’évolution de l’épidémie liée au coronavirus. Une cellule de veille a ainsi été mise en place et elle se réunit dès que nécessaire afin d’examiner la situation. Une réunion s’est déroulée mardi en présence des médecins généralistes de l’entité afin d’effectuer une évaluation au niveau local.

A la suite de cette réunion, sur conseil des médecins et en vertu du principe de précaution, le bourgmestre a décidé de prendre différentes mesures. Ces mesures ont pour but de freiner la propagation du virus en limitant les contacts physiques entre les personnes saines et les personnes malades ou porteuses du coronavirus. Elles seront réévaluées et adaptées en fonction de l’évolution de la situation et des recommandations ou consignes reçues de la part des autorités fédérales, régionales ou provinciales.

Les mesures concernées sont donc les suivantes:

La fermeture de différents bâtiments communaux jusqu’au 5 avril 2020 inclus. Ces bâtiments sont le hall des sports Emile Collignon, y compris la cafétéria, les cinq maisons de quartier de l’entité et le boulodrome; L’interdiction de toute manifestation publique ou ouverte au public se déroulant dans un lieu clos et couvert sur le territoire communal, également jusqu’au 5 avril 2020 inclus. Il s’agit en l'espèce des soupers, concerts, foires, réunions diverses...

Outre des événements organisés par les associations, certaines activités communales sont par conséquent annulées ou reportées. Le salon de l’emploi, prévu ce mercredi 18 mars, est reporté à 2021. La fête de Pâques organisée le mercredi 1er avril est quant à elle annulée.

Les services communaux restent ouverts et accessibles aux citoyens. Il est cependant conseillé de ne se déplacer à l’administration communale que dans des situations où cela s’avère absolument nécessaire. Les services répondront de préférence aux questions des citoyens par téléphone ou par e-mail. Certains documents peuvent également être commandés via les e-services de la commune de Villers-le-Bouillet au départ du site internet communal (www.villers-le-bouillet.be).

Les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes diabétiques, celles présentant des maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales, les enfants jusqu'à 6 mois, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont considérées comme à risque. Il leur est conseillé d’éviter tout déplacement non impérieux et surtout d’éviter les rassemblements de foule. Il est également préférable pour ces personnes d’éviter les contacts avec les enfants qui peuvent facilement transmettre le virus.