La commune de Villers-le-Bouillet lance sa première campagne de stérilisation des chats errants présents sur son territoire.

Une initiative émanant de l’échevinat du Bien-être animal en vue de limiter la population de ces chats.

Pour mener à bien cette campagne, un appel est lancé à la population.

Les Villserois sont ainsi appelés à informer l’administration communale de la présence de chats errants aux abords de leurs habitations.

Jusqu'au 30 octobre



Jusqu’au 30 octobre, ils peuvent donc avertir Cécile Charlier, de préférence par mail à l’adresse cecile.charlier@villers-le-bouillet.be ou par téléphone au 085 616 275.

Il est demandé aux habitants de fournir leurs coordonnées (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail).

De même bien entendu que le nombre de chats errants constatés et un descriptif succinct de ces derniers.

Les informations recueillies permettront aux deux refuges reconnus installés à Villers-le-Bouillet, "Félins pour l’autre" et "Yes We Cat", d’intervenir.

Les procédures de stérilisation seront menées en novembre et décembre dans la limite des crédits disponibles, la campagne étant gratuite pour les citoyens.