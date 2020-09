C'est de saison et puisque les vignobles ne sont plus une exclusivité française ou italienne... Pour les mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 septembre, la coopérative Vin de Liège, en pleine période de vendanges sur ses terres à Oupeye (Heure-le-Romain), est à la recherche de vendangeurs. Précisément, celle-ci recherche 35 vendangeurs pour chaque jour.

Au total, il devrait y avoir environs 20 jours de vendanges cette saison annonce la coopérative qui précise que l'inscription pour y participer est à renvoyer à l'adresse vendanges@vindeliege.be en indiquant quelle(s) date(s) vous convient.

"Au cas où vous souhaiteriez venir accompagné, indiquez bien les coordonnées (nom, prénom, mail ) des personnes qui viendraient avec vous. Nous clôturons les inscriptions ce vendredi 4/9 à 11h00".

En pratique, un mail de retour devrait indiquer aux personnes retenues si elles sont reprises ou non, avec les détails logistiques (adresse, horaires etc.)

Au niveau de l'organisation de la journée, celle-ci débute à 8 h et se clôture à 16h30. "Afin de respecter les mesures COVID, vous serez réparti en trois groupes dès votre arrivée (vous recevrez un bracelet de couleur). Le briefing et les pauses seront organisés par groupes. Durant ceux-ci, le port du masque sera obligatoire. Toutes les explications vous seront fournies lors du briefing qui se déroulera entre 8h00 et 8h30", précise-t-on encore chez Vin de Liège.

Le repas de midi est offert ainsi que quelques collations ! Il est cependant nécessaire d'apporter ses gants et un bic...

Conseil vestimentaire : "Les vendanges seront maintenues quelle que soit la météo".