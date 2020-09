C’est une plainte parmi tant d’autres qui a mené la SRPA de Liège, accompagnée de la brigade canine de la zone de police de Seraing/Neupré, à intervenir vendredi dans une cité sociale de Seraing. Selon ce qui avait été rapporté, de nombreux animaux vivaient dans un appartement. " Sept ou huit chats et un chien ", a répondu l’occupante des lieux, âgée d’une soixantaine d’années, lorsque Mireille Limme, inspectrice à la SRPA, lui a précisé la raison de leur visite.

Sept ou huit, c’est bien ça ? Disons plutôt 21 ! Plus un chien, en effet. Tous dans un triste état, comme a pu le constater l’inspectrice de la SRPA lorsque la dame les a laissés entrer.

" Les animaux se tenaient dans deux pièces, à savoir cuisine et salle de séjour, et sans sortir. Elle ne savait pas combien il y avait de chats en tout et elle en avait, semble-t-il, déjà donné… Elle n’avait plus de croquettes à leur donner et au niveau des litières, c’était catastrophique, raconte l’inspectrice. Les animaux ne sont ni stérilisés, ni identifiés. Ils manquaient clairement de soins, étaient sous-alimentés, ont la gale dans les oreilles. Le chien est dans un grave état à cause du manque d’entretien ."

La propriétaire n’a manifesté aucune opposition. Elle était même plutôt soulagée que la SRPA emporte tous les animaux et a remercié l’inspectrice. Elle s’est aussi engagée à ne plus reprendre d’animal… Cette dame a manifestement été dépassée par la situation, les chats se reproduisant entre eux, et n’arrivait pas à suivre tant financièrement que du point de vue de l’hygiène…

Chats sauvages…

La SRPA a donc emporté l’ensemble des chats, des plus âgés aux plus jeunes, ainsi que le chien âgé de 12 ans. S’agissant d’un abandon volontaire, la SRPA peut dès lors prendre sans délai d’attente les mesures nécessaires pour le bien des animaux. Une SRPA qui affichait, pourtant, déjà complet…

" Cela va nous demander un gros investissement, en énergie mais aussi sur le plan financier, pour mettre tous ces animaux en ordre et ainsi espérer pouvoir les replacer dans des foyers ", souligne Mireille Limme.

Ce qui est loin d’être gagné sachant que ces chats sont, sans grande surprise, sauvages… Une situation qui est d’autant plus interpellante sachant que cette dame est manifestement suivie par une assistante sociale…

"J e ne comprends pas qu’on ait laissé pourrir la situation. C’est de la non-assistance à animal en danger, regrette l’inspectrice. Si le problème avait été signalé avant, il y aurait peut-être eu moins d’animaux dans de si mauvaises conditions "…

Toute personne qui souhaiterait contribuer à embellir l’existence de l’un de ces animaux est invitée à se manifester auprès de la SRPA…