On en sait un peu plus sur le viol collectif dont a été victime une jeune fille à Ninane dans la nuit du 30 au 31 mars dernier. L'acte diffusé sur Snapchat aurait été orchestré par un groupe de jeunes dont le plus jeune ne serait âgé que de treize ans selon nos confrères de Sudinfo. Figureraient également parmi les suspects: deux Sérésiens de 16 ans, un Visétois de 15 ans, un Aqualien de 18 ans ainsi que deux Liégeois (un mineur et un de 18 ans).





La jeune victime serait une connaissance de certains d'entre eux. Cette dernière a porté plainte auprès de la police de la zone Seraing-Neupré.