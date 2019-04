Le jeune hutois de 18 ans Valentin Vermeesch a été tué dans la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze. Il avait été violé, torturé puis jeté dans la Meuse, les mains attachées, où il est décédé par noyade.

Cinq personnes se retrouvent donc ce mardi sur le banc des accusés.

La cour d'assises de Liège entamera donc vers 14h le procès d'Alexandre H. (21 ans), de Belinda D. (22 ans), de Dorian D. (22 ans), de Loïck M. (23 ans) et de K. (18 ans, mineur au moment des faits), accusés de l'assassinat de Valentin. Pour rappel, ce dernier souffrait d'ailleurs d'un handicap mental.

Le corps de Valentin Vermeesch avait été retrouvé le 14 avril 2017, soit près de trois semaines après sa disparition.

Escalade de violence

L'enquête avait révélé que Valentin Vermeesch avait été agressé par plusieurs de ses connaissances dans le milieu des jeunes hutois. La soirée précédent les faits, il avait été invité dans un appartement du quartier de Statte (Huy), où il avait subi des gages et des moqueries. Mais la scène avait dégénéré et, dans une dynamique de groupe qui avait permis à ses membres de se sentir puissants, les cinq accusés lui avaient porté des coups et fait subir des scènes de tortures.

Le dossier évoque des scènes de sévices sexuels, des traitements inhumains et dégradants et des faits de coups puissants portés par les cinq accusés. Valentin Vermeesch avait été menotté dans le dos pour que ses agresseurs puissent plus facilement lui porter des coups.

A l'issue de la scène de violences qui a duré plusieurs heures, les accusés avaient fait croire à Valentin Vermeesch qu'il avait la possibilité de s'échapper. Mais ils l'avaient rattrapé avant de l'attacher à une barrière et de lui imposer de nouvelles violences. Finalement, la décision avait été prise par les accusés de le jeter vivant à l'eau afin de se débarrasser de lui et d'éviter qu'il les dénonce.

Le calvaire subi par le jeune homme avait été filmé par ses agresseurs. Les images avaient été retrouvées dans la tablette numérique du plus jeune d'entre eux, âgé de 16 ans.

Quatre accusés étaient majeurs au moment des faits. Un cinquième était mineur d'âge mais la justice des mineurs a prononcé un dessaisissement pour le renvoyer devant la cour d'assises de Liège. L'avocat général Pascale Schils soutiendra des accusations d'assassinat, de tortures, de traitements inhumains, de viol, d'attentat à la pudeur, de séquestration et de menaces de mort sur une personne vulnérable contre les cinq accusés.

Le procès présidé par Catherine Urbain devrait durer au moins cinq semaines. 177 témoins seront entendus au cours des débats. La première audience de ce mardi sera consacrée à la constitution du jury. Les débats au fond débuteront le lundi 6 mai à 09h par la lecture de l'acte d'accusation.