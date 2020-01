Le mineur d’âge a mis sur pied l’agression armée d’un couple de restaurateurs.

Romain et David, deux jeunes à peine majeurs, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre d’une agression crapuleuse mise sur pied grâce à l’aide d’un mineur d’âge. Le pire, c’est que le couple violemment agressé par les intéressés était venu en aide à celui qui a mis sur pied leur agression.

Le 8 juillet 2019, le mineur d’âge se trouvait en présence de Romain et David lorsqu’il a évoqué la possibilité de commettre une agression à l’encontre d’un couple qui tient un restaurant à Haccourt en région liégeoise. Le jeune homme connaissait bien l’endroit puisque sa mère y a travaillé… La gérante du restaurant avait déjà aidé le jeune homme. Malgré tout, il a décidé de s’en prendre à ces personnes. Les trois jeunes se sont rendus sur place alors qu’ils étaient armés et portaient une cagoule ! Ils ont attendu trois heures avant de voir sortir la gérante.

Pendant que Romain les attendait dans son véhicule, David et le mineur d’âge ont agressé le couple. L’agresseur armé a menacé l’homme de lui exploser la jambe. La dame a jeté la recette et les malfrats se sont enfuis. Les victimes sont toujours choquées par ce qu’elles ont vécu.