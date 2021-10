Bagarre générale, agression au couteau, surpopulation... il ne se passe pas un jour sans que la police intervienne au centre d'accueil pour réfugiés de Sol Cress, à Spa. Ici, l'escalade de la violence ne cesse pas (tentative de meurtre ce week-end) et les autorités locales ont déjà fait part à Fedasil et à la SRL SVASTA (gestion) de leur intention de régler ce problème... mais rien n'y fait. Aujourd'hui, la bourgmestre Sophie Delettre a donc confirmé qu'elle prenait un arrêté de police visant à limiter l'accueil à 200 personnes... alors que 415 personnes sont actuellement accueillies sur le site. Les délais d'intervention sont fixés à une quinzaine de jours... comme on peut le lire dans la communication diffusée par la bourgmestre.

"Je suis pleinement consciente que l’exploitation chaotique de ce centre d’accueil, témoignant d’un déficit criant de gestion dans le chef de la SRL SVASTA, génère des troubles à l’ordre public et des risques pour la sécurité et la santé publiques.

De ce fait, j’avais déjà adopté un premier arrêté de police le 1er octobre 2021 par lequel j’imposais différentes mesures, et notamment la limitation du nombre de personnes accueillies à 415 personnes sur le site tant que les problématiques mises à jour ne seraient pas rencontrées et réglées. Dans la mesure où un plan interne d’urgence n’avait pas encore été arrêté et validé pour autant de personnes, j’ai exigé que pareil plan me soit transmis pour le 8 octobre 2021. J’imposais également la présence de gardiens, tant au sein du centre que sur le site des Thermes pendant les heures d’ouverture ainsi que la communication hebdomadaire de différents rapports, me permettant de suivre l’évolution de la situation au sein du centre.

Un recours en annulation et une demande en suspension d’extrême urgence ont été introduits par la SRL SVASTA devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’arrêté de police précité du 1er octobre 2021. Par son l’arrêt n° 251.918 du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat a heureusement rejeté la demande de suspension d’extrême urgence.

Malheureusement, et malgré les mesures adoptées par l’arrêté de police du 1er octobre dernier, l’écoulement du temps n’a pas été de nature à apaiser mes vives inquiétudes quant au fonctionnement du centre et à l’existence de risques majeurs pour la sécurité et la santé publiques.

En effet, une réunion d’évaluation s’est tenue le 12 octobre 2021 entre la Ville de SPA, la SRL SVASTA et FEDASIL. Cette rencontre n’a pas permis de mettre en lumière des évolutions significatives dans la gestion du centre. Je me permets d’aborder successivement les points principaux.

Quant à la sécurité publique

Comme déjà exposé à plusieurs reprises, la Zone de Police a dû intervenir à de multiples reprises tant sur le site de SOL CRESS que sur le territoire communal suite à des incidents liés à des résidents du centre. Ces interventions impliquent une mobilisation conséquente des effectifs de la Police, sans que des renforts suffisants n’aient été accordés par la Police fédérale ou l’Etat fédéral à ce stade.

En date du 22 octobre 2021 s’est déroulée une bagarre au couteau sur le site, impliquant une quinzaine de personnes.

Suite à cet événement, je n’ai eu d’autre choix que d’adresser un courrier en date du 22 octobre 2021 à l’attention de la SRL SVASTA et de FEDASIL afin de leur faire part de mon intention d’adopter un arrêté de police sur pied des articles 133, alinéa 2 et 135 § 2 de la Nouvelle Loi communale afin d’ordonner la fermeture provisoire du centre d’accueil de Sol Cress, et ce, aussi longtemps que la gestion dudit centre ne permettrait pas d’assurer la sécurité publique et la santé des résidents et des membres du personnel. Postérieurement à l’envoi de ce courrier convoquant les parties à une audition le 25 octobre 2021, j’ai reçu un nouveau rapport daté du 24 octobre 2021 suite à de nouveaux faits survenus le 23 octobre 2021.

Ce rapport témoigne malheureusement d’une escalade de la violence en rapportant les éléments suivants :

bagarre au couteau ayant été qualifiée de tentative de meurtre ;

plusieurs victimes sont à déplorer, en ce compris une victime dont le pronostic vital est engagé ;

certains résidents sont excédés par le non soutien de la direction et l’absence de réaction adéquate par rapport aux personnes menaçantes et agressives qui « font régner la terreur » au sein dudit centre.

Les craintes exprimées dans mon courrier du 22 octobre 2021 se sont donc avérées fondées …

Au vu de l’ensemble de ces éléments, tant la Zone de Police que moi-même ne sommes plus en mesure de garantir pleinement la sécurité publique, à tout le moins sur le site de SOL CRESS.

Quant à la sécurité-incendie

De multiples déficiences ont été constatées quant à l’absence de plan interne d’urgence adapté, quant à l’absence de maîtrise des procédures par les membres du personnel ou les résidents ou encore quant à l’organisation et aux installations déficitaires sur site.

A ce stade, toutes ces problématiques ne sont pas encore levées.

Quant au respect du protocole sanitaire COVID et des règles d’hygiène

Il faut rappeler que la Province de Liège est passée en phase 4 COVID et que les résidents présents sur site ne sont pas complètement vaccinés. Seul un quart des résidents a reçu ce 22 octobre une première dose.

Dans ce contexte, il est indispensable que les protocoles sanitaires soient strictement respectés.

Malheureusement, toutes les prescriptions du protocole n’ont pas été – et ne sont toujours pas encore – respectées.

A ce jour, je dois relever que 14 cas positifs de COVID ont été détectés endéans les 7 derniers jours parmi les résidents de telle sorte que le centre est passé en code orange.

J’ai exhorté les gestionnaires du centre à prendre sans tarder toutes les mesures utiles, sans quoi la circulation du virus au sein du centre risquerait de ne plus être contrôlable et, par conséquent, hautement problématique.

Conclusion

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la gestion déficitaire du centre est de nature à générer des risques majeurs tant pour la sécurité publique que pour la santé publique.

J’ai donc dû adopter un arrêté de police ce 26 octobre 2021. Chacune des trois problématiques susvisées justifiait pleinement à elle seule l’adoption dudit arrêté.

Lors de l’audition du 25 octobre 2021, FEDASIL a fait état de la saturation complète de son réseau et de l’absence de places d’accueil disponibles. De plus, FEDASIL n’a pas été en mesure d’apporter une réponse concrète à la question que j’ai posée quant au sort qui serait réservé aux résidents en cas de fermeture provisoire décidée par mes soins. Je dois tenir compte de ce contexte.

Par conséquent, j’ai ordonné de manière provisoire la limitation de la capacité du centre d’accueil SOL CRESS à 200 personnes , sans préjudice du strict respect des mesures déjà existantes imposées par mon arrêté du 1er octobre 2021.

Pour atteindre cet objectif, il est ordonné à FEDASIL et à la SRL SVASTA de porter la capacité d’accueil du centre à 300 personnes maximum pour le 1 er novembre à 20h au plus tard et à 200 personnes pour le 8 novembre à 20h au plus tard .

De plus, il conviendra de conserver prioritairement au sein du centre les familles, sachant qu’il convient d’éviter autant que possible le déplacement d’enfants déjà scolarisés sur le territoire spadois. De même, nombre d’incidents sont le fait d’hommes isolés, sachant que la proportion d’hommes isolés au sein du centre est conséquente et trop importante.

J’ai pris en considération, dans le cadre d’une nécessaire balance des intérêts en jeu, la nécessité de l’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire national et les contraintes nationales et internationales, la nécessité de le faire dans des conditions qui garantissent la dignité humaine et le délai laissé à la SRL SVASTA et à FEDASIL pour remédier aux trop nombreuses problématiques.

Le maintien d’une capacité de 200 personnes sur site se justifie en l’espèce pour les raisons suivantes :

Un Plan Interne d’Urgence avait été rédigé et validé pour 300 personnes ;

La recrudescence des cas de COVID en Belgique, et plus spécifiquement au sein de la Province de Liège, ainsi qu’au sein du centre justifie d’appliquer strictement les recommandations pertinentes qui avaient été formulées par le Professeur COPPIETERS ;

Il serait préjudiciable d’ordonner le déplacement – même provisoire – de familles et d’enfants qui sont désormais scolarisés sur le territoire ;

La saturation du réseau FEDASIL justifie qu’un nombre de personnes puisse rester sur site ;

Cette mesure n’est pas une mesure de limitation définitive des places du centre concerné. Une nouvelle évaluation de la situation devra intervenir tous les 15 jours.

Il est évident que si malgré la réduction de la capacité d’accueil, la situation ne s’améliore pas rapidement, je serai contrainte d’envisager l’adoption de mesures plus contraignantes, et notamment la fermeture provisoire complète du centre, ne pouvant accepter plus longtemps que la gestion du centre génère des risques majeurs pour la sécurité et la santé publiques."