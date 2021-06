Violente agression à Liège : 4 arrestations Liège M.B. Ils ont utilisé des armes blanches © BELGA

Une violente agression a été constatée dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre de Liège, avenue Blonden. En effet, alors qu'une jeune fille d'une vingtaine d'années circulait sur l'avenue, avec son compagnon et le frère de celui-ci, les trois jeunes ont été pris à parti par quatre jeunes âgés de 17 à 22 ans. Au départ, les quatre agresseurs semblaient vouloir voler le sac de la jeune fille mais très vite, ils se sont montrés physiquement très violents. En utilisant plusieurs armes blanches, dont un cutter, un tournevis et une arme de poing, ils n'ont pas hésité à frapper les jeunes hommes. L'un d'eux souffre de nombreuses entailles sur le corps. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite mais ont pu être rattrapés par les services de police. Les trois majeurs ont été privés de liberté et déférés au parquet de Liège avec demande de mandat d'arrêt. Le mineur d'âge a été présenté à un juge de la jeunesse.