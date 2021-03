Visé : 1,2 kilo de cannabis ! Liège M.B. L'homme a été intercepté au retour des Pays-Bas ! © AP

En fin de journée ce vendredi, la police de la Basse-Meuse a intercepté un jeune homme de 25 ans suite à une course-poursuite entre Visé et Herstal. Ce dernier avait en effet tenté de se soustraire à un contrôle réalisé sur l'autoroute E 25. De retour des Pays-Bas, en direction de Liège, le jeune homme a tenté de prendre la fuite à la vue du contrôle de police. C'est finalement sur l'entité de Herstal que le fuyard sera repris... non sans avoir forcé deux barrages policiers et tenté de renverser deux membres des forces de l'ordre. Il sera immédiatement fouillé et si ce n'est "que" 2 grammes de cannabis que les forces de l'ordre ont trouvé sur lui (ainsi que 2.000 euros), une visite domiciliaire permettra de trouver 700 grammes de cannabis et 500 grammes de résine de cannabis, ainsi que 16 grammes de poudre brune (drogue). Connu de la justice pour des faits de stupéfiants, le gaillard a été déféré au parquet de Liège, son dossier a été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.