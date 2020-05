Les règles de distanciation à respecter en cette période de déconfinement forcent les autorités locales à être inventives. Surtout dans les centres-villes où les commerces sont à nouveau accessibles. Ainsi, Visé a décidé de créer un piétonnier mais uniquement pour la journée du samedi, dans ses deux artères commerçantes. Et durant toute la semaine, une nouvelle mobilité douce y est instaurée. “Rue Haute et rue du Collège, nous avons en effet décidé d’instaurer un sens de circulation pour les piétons”, explique Ernur Colak (PS), échevin du Commerce à Visé, “ceux-ci doivent marcher sur le trottoir de droite dans le sens de la circulation, pour éviter que les gens se croisent”. En outre, le samedi, jour d’affluence dans la Cité de l’Oie, cette circulation piétonne est maintenue et renforcée par une piétonnisation générale des deux axes. “De 6 h à 9 h, la circulation automobile et le stationnement sont interdits dans ces deux rues. Un courrier a été envoyé aux commerçants pour les prévenir”. Premier essai ce samedi 16 mai.