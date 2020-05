Ils ont été mis à la disposition d'un juge d'instruction.

C'est dans le cadre d'un contrôle visant au respect des mesures covid-19, organisé samedi soir sur un parking d'autoroute à Visé, à hauteur de la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, que la police fédérale a interpellé deux individus de la région liégeoise. Ils revenaient des Pays-Bas. A bord du véhicule, les policiers ont découvert 53 g de cannabis ainsi qu'un peu plus de 1 000 € de fausse monnaie!

Ces deux jeunes de 20 et 22 ans, respectivement originaires de Liège et Seraing, ont été privés de liberté. L'un d'eux est passé aux aveux, assurant que la drogue lui était destinée et que son copain n'avait fait que de le véhiculer jusqu'aux Pays-Bas. Nada, par contre, concernant la fausse monnaie...

Dimanche, ces deux individus ont été mis à la disposition d'un juge d'instruction à Liège. Une enquête a été ouverte afin, notamment, de faire la lumière sur cette affaire de fausse monnaie.