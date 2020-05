Près de 50 riverains étaient présents lundi au Hall omnisports de Visé, afin d’assister au conseil communal qui s’y tenait exceptionnellement pour des raisons sanitaires. Ils étaient présents pour protester pacifiquement contre un point prévu à l’ordre, qui vise à aménager le chemin de Richelle en une voirie de 3,5 m de large.

‪Lundi soir, Xavier Malmendier, échevin de l’Urbanisme de la ville de Visé, a souhaité recontextualiser les faits. Il est donc remonté 20 ans en arrière. Au fil des années, plusieurs permis de bâtir ont été refusés par la ville de Visé qui se positionnait contre l’urbanisation de cette zone. Des décisions qui ont, à de nombreuses reprises, été supprimées par le Conseil d’État. Finalement, le collège communal, faisait hier une proposition qui a pour but de contrôler l’urbanisation du chemin, explique Xavier Malmendier. "Si on ne prend pas le contrôle, il risque d’y avoir un développement anarchique de la zone. La proposition faite aujourd’hui me semble être la meilleure", explique l’échevin.

Du côté de l’opposition, les avis sont mitigés. Stéphane Kargier de Oui Visé met le doigt sur une question de budget. Celui initialement prévu est insuffisant et le libellé est incorrect, indique le conseiller communal. Il ajoute ne pas comprendre cette précipitation, "ce que je ne comprends pas c’est le timing, dans la déclaration communale on parle de trouver une solution alternative […], or on n’en propose aucune alors qu’il y en a. Pourquoi passer un marché de voirie maintenant alors qu’on n’en a pas besoin".

Lors du vote, les nombreux riverains présents dans l’assemblée se sont levés et ont tourné le dos au conseil communal. Une protestation pacifique remarquée, qui n’a cependant pas eu l’impact que les manifestants espéraient.