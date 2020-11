On le sait Viviane Dessart, la bourgmestre de Visé n'a pas sa langue en poche... pas plus que sa plume d'ailleurs ! En témoigne, la lettre qu'elle vient d'adresser au ministre fédéral des Indépendants, David Clarinval avec copie à Sophie Wilmès et Pierre Yves Jeholet, tous trois MR comme elle.

La voici :

Monsieur le Ministre,

En prévision du prochain conseil national de sécurité, je souhaiterais attirer votre attention sur la proximité de notre ville frontière avec les Pays-Bas et l'Allemagne, principalement Maastricht, Eijsden et Aix-la-Chapelle.

En effet, nombre de nos concitoyens se rendent régulièrement de l'autre côté de la frontière afin d'y réaliser leurs achats.

Les fêtes de la Saint-Nicolas et de Noël approchant à grands pas, il est urgent de se prononcer sur la réouverture de nos commerces.

Hier encore, les médias télévisés faisaient état d'une présence massive de belges en quête de leurs cadeaux de Noël à Maastricht.

Ce matin, c’est la presse écrite qui relaye une augmentation du chiffre d’affaire chez nos voisins de l’ordre de 30 à 40 %.

Au fil des jours, nous assistons impuissants à la mort de l’ensemble de nos commerces de proximité au profit d’un tourisme commercial respectant au minimum les mesures sanitaires imposées.

Selon une enquête menée par l’UCM auprès de 1000 commerçants indépendants, près de 87 % d’entre eux craignent pour la pérennité de leur activité.

Il est de notre devoir de prendre action immédiatement et de rendre le sourire à nos commerçants.

Faisons de ce prochain Conseil National de Sécurité un message d’espoir à l’attention de ces gens qui, depuis des mois, luttent pour leur survie.

C'est pourquoi, j’apporte mon plein soutien à une réouverture des commerces ce 1er décembre, dans le respect des mesures sanitaires.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez au présent et vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de mes salutations les meilleures .

Viviane Dessart

Bourgmestre de Visé.