© L.O.

Depuis le 1er juillet, le bateau “Prince Albert” a repris du service sur la Meuse liégeoise. Après le succès rencontré lors de la première édition en 2019, les croisières-promenades sont de retour pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Une initiative de l’échevinat du Tourisme de la Ville de Visé et de la Maison du tourisme du Pays de Herve, afin de redécouvrir les paysages surprenants et trop souvent oubliés de notre région.

Le seul changement opéré concerne le nombre de places disponibles par embarcation ; 50 places, au lieu des 75 prévues de base, afin de respecter la distanciation sociale et les mesures sanitaires en vigueur.

Le départ se fera de l’île Robinson tous les mercredis et tous les dimanches du mois de juillet et du mois d’août, à 11h30, 13h30 et 14h30; un total de 54 croisières réparties sur 18 journées, qui devraient combler la demande estivale.

La balade dure une quarantaine de minutes et coûte 7€ pour les adultes, 5€ pour les enfants et est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par un adulte (payant).

Infos : www.paysdeherve.be

A noter également qu'afin de répondre à toutes les questions et demandes des visiteurs, la ville de Visé a aménagé une antenne touristique sur la Place Astrid. Une permanence quotidienne y est installée, et ce jusqu’au 31 août de 10h à 17h.