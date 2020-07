Après les nouvelles mesures du CNS annoncées ce jeudi, la commune de Visé apporte quelques précisions quant au port du masque obligatoire à partir de ce samedi 25 juillet.

Outre les marchés, les fêtes forraines, l'Horeca et les bâtiments publics déjà énoncés par la première ministre, la bourgmestre Viviane Dessart a précisé les rues et sites où le port du masque est imposé à tous.

Le masque est donc requis aux endroits suivants : sur toutes les plaines de jeux de l’entité, sur les sites des endroits touristiques tels que l’île Robinson, Julienne (site des étangs), le Port de Plaisance, le Bac à Lanaye et la Montagne Saint-Pierre. Pour Cheratte-Bas : la rue de Visé et la plaine de jeux de la cité.

Enfin en ce qui concerne les rues commerçantes et endroits à forte fréquentation, la commune de Visé a préféré définir une zone complète pour une meilleure compréhension. Cette zone est similaire à la zone bleue ( place Reine Astrid, rue Haute, rue du Collège, avenue du Pont, avenue Albert 1er, rue de la Trairie, rue Saint Hadelin, rue des Francs Arquebusiers, rue du Perron, avenue des Combattants, rue des Remparts, rue des Béguines, rue de la Chinstrée, rue du Porte au Pont, promenade Léon Meurice, place de la Collégiale, rue Dossin, avenue Maréchal Foch, avenue de Navagne, place des Déportés, rue Dodémont, rue Tour l’Evêque et rue des Déportés. ) avec en plus la rue des Récollets menant à l’Hôtel de Ville et ce, en respectant le sens de la marche.