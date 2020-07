Parmi les nouvelles mesures à respecter, dans le cadre de la crise du Coronavirus, les établissements Horeca se doivent de demander à leur clientèle des données personnelles et ce, afin de pouvoir identifier ceux-ci en cas de problème sanitaire... une épine de plus dans la chaussure du secteur qui peine à appliquer toutes les mesures en conservant une offre attractive.

C'est dans ce cadre que la Ville de Visé, qui concentre un nombre important de commerces et d'établissements Horeca, a décidé "d'éditer" une carte type, et ce, afin de faciliter le travail du secteur.

"En effet au vu des nouvelles mesures de tracing de la clientèle imposées au secteur Horeca et à certains commerces, la Ville de Visé en collaboration avec l’association du Commerce visétois et de l’ADL lance une initiative pour faciliter le travail des cafetiers et restaurateurs", expliquent la bourgmestre Viviane Dessart et l'échevin du Commerce Ernur Colak.

Concrètement, il s'agit d'une carte "qui reprend les rubriques du formulaire type publié par le SPF Économie"... Elle sera mise à disposition dans les établissements de ce secteur. Le client est invité à y inscrire ses coordonnées et à remettre cette carte au cafetier ou au restaurateur. Les données seront conservées 14 jours dans le respect des règles du RGPD et des mesures en vigueur durant la crise du Coronavirus.

Les clients peuvent également obtenir ces cartes mises gratuitement à disposition du public au chalet de la Maison du Tourisme du Pays de Herve situé place Reine Astrid à Visé et à l’accueil de l’hôtel de ville de Visé, rue des Récollets 1 à Visé.