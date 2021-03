Ce mercredi matin, le vétérinaire Serge Belleflamme de Dalhem et son assistante ont réalisé un sauvetage un peu particulier à Richelle sur la commune de Visé puisqu'ils sont venus en aide à une jeune chevrette qui s'était malencontreusement coincée en dessous de la grille d’entrée d’une maison. "Il était environ 9 h 30 lorsqu’une dame qui vit à Richelle m'a appelé", indique Serge Belleflamme.

"La dame se trouvait dans son jardin et allait vers son compost lorsqu'elle a vu l'animal. Elle pensait qu'il s'agissait d’une biche. L'animal s'est faufilé et s’est coincé sous la grille."

La chevrette était apeurée était complètement coincée sous la grille et des pics lui rentraient dans l’abdomen. "Heureusement, les pics n'ont pas touché le péritoine. Le cuir du chevreuil est assez résistant."

Le vétérinaire a interrompu sa tournée pour se rendre au chevet de la chevrette. Il l'a d’abord endormi l’animal qui est relativement craintif. "Je lui ai placé un essuie sur la tête pour la calmer. Un voisin est venu et nous a proposé de l'aide. Il nous a prêté un cric pour soulever la barrière."

La chevrette a alors été libérée de ce mauvais pas et emmenée par le vétérinaire chez une dame qui va s’en occuper. "Elle a reçu des anti-inflammatoires et des antibiotiques. Je l’ai réveillée et elle est très en forme. Elle a des contusions. Elle a neuf chance sur dix de bien vivre." Après avoir été soigné, l’animal sera relâché dans la nature à proximité du lieu où il a été trouvé.