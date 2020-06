Ce vendredi dans le courant de la journée le personnel d'un magasin de lingerie a eu une drôle de surprise en voyant qu'une jeune fouine s'était introduite dans son établissement et refusait d'en sortir !

Etant donné l'endroit incongru dans lequel se trouvait l'animal, il était important d'agir rapidement pour le sauver de cette petite mésaventure. C'est pourquoi il a été fait appel au cabinet vétérinaire de Serge Belleflamme situé à Dalhem, à un jet de pierre de l'endroit où se trouvait la petite coquine.

" Une fouine curieuse s'était invitée dans ce magasin de lingerie et refusait d'en sortir", indique Serge Belleflamme qui s'est rendu sur place avec son Assistante Spécialisée Vétérinaire. L'homme s'était muni d'une cage de transport et d'un gant de protection pour se rendre dans le magasin car l'animal a de belles petites dents bien pointues. On n'est jamais trop prudent... Le sauvetage s'est heureusement déroulé sans accroche.

"En fait, la gérante de magasin m'a téléphoné pour une demande "très spéciale" (sic) : Un "furet" était entré dans un magasin, ses employées et un client ont essayé de le déloger mais vu sa nervosité, n'ont pas réussi."

Les personnes n'osaient pas trop se charger de l'animal. "Elle avait demandé de l'aide à l'administration communale et à la police qui étaient réticentes à intervenir. Comme j'étais en visite pas très loin, j'ai été sur place. "

Il s'agissait en réalité d'une fouine et non d'un furet comme le pensait la gérante. "La fouine était cachée dans le coin d'une pièce. Elle était assez farouche. Mon assistante et moi avons réussi à la prendre avec des gants et la mettre dans une cage à chat."

Alors que les sauveteurs quittaient les lieux, ils ont croisé les secours. " Quand on partait, deux policiers sont arrivés. Ils étaient contents que l'opération se soient ainsi déroulées car la fouine montrait quand même des signes d'agressivité vu sa peur. Ils m'ont demandé ce que j'allais en faire. Je vais ce soir la conduire dans une zone boisée loin des habitations."

Du côté du magasin de lingerie, on n'a pas l'habitude de recevoir de telles clientes et on n'est pas prêt d'oublier cette aventure. " Une jeune fouine assez nerveuse a eu envie d'une jolie lingerie", plaisante-t-on à la lingerie Rutten. " Merci pour l'intervention rapide et en toute sécurité du Cabinet vétérinaire Serge Belleflamme, Monsieur Serge Belleflamme et sa collègue."