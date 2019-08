Stupeur ce mardi, vers 14h, les employés du parc à conteneurs de Visé ont découvert une grenade à proximité de l'un des conteneurs du parc. Ou du moins, un objet qui ressemble fortement à une grenade.





Celle-ci a en effet été déposée au niveau des "DSM" soit des déchets spéciaux ménagers, comme les pots de peinture. Immédiatement et sans prendre le risque de manipuler l'objet, les employés du parc de Visé ont prévenu leur hiérarchie ainsi que les services d'intervention. Intradel a fait fermer le parc et, à l'heure décrire ces lignes, on attendait les démineurs. L'opération de déminage devrait débuter vers 17h.





Selon le porte-parole de l'intercommunale en charge du traitement des déchets, c'est une opération relativement fréquente...