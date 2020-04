Vu la crise sanitaire, ces visites ont été repensées

Afin de continuer ses missions d’information et de sensibilisation, l’asbl ValBiom s’adapte au contexte actuel et propose deux visites virtuelles d’unités de

biométhanisation en Wallonie, les 24 et 28 avril 2020, de 10 à 11 h, sous forme de webinaire.

Le Tour de la Biométhanisation – édition 2020, est un cycle de 3 visites thématiques sur le terrain qui vise à démontrer – notamment par des retours d’expérience – que la biométhanisation constitue une solution durable, au carrefour de plusieurs enjeux sociétaux tels que l’énergie, l’agriculture, l’environnement, l’emploi et l’économie circulaire.

La biométhanisation, processus de traitement de biomatières, produit de l’énergie renouvelable et du digestat. Ce processus permet de relocaliser la production d’énergie verte et de produits fertilisants au coeur de l’agriculture wallonne, la rendant plus autonome face aux marchés internationaux.

Le Tour s’adresse tant aux particuliers (agriculteur, (futur) porteur de projet, citoyen) qu’aux membres des Administrations, aux Cabinets et à la presse.

Au vu de la crise sanitaire actuelle liée au covid-19, les deux dernières visites du cycle initialement prévues en mars, Biogaz du Haut Geer et l’unité de biométhanisation Intradel, ont dû être reportées et

repensées.

Ainsi, les vendredi 24 et mardi 28 avril, les participants inscrits à ces webinaires pourront visiter deux unités et assister à la conférence qui les accompagne en toute sécurité, depuis chez eux.

Au programme, visite virtuelle de l’unité, conférence sur la thématique du digestat et sessions de questions/réponses avec les participants.

Intéressé par la visite du site Biogaz du Haut Geer : https://bit.ly/2xFkBoo

Intéressé par la visite de l’unité de biométhanisation Intradel : https://bit.ly/3cGJmPU

Les visites sont gratuites mais l'inscription est obligatoire.