Liège Et ce via la plateforme "Behind the Museum" qui donne un accès virtuel à ses archives.

Découvrir un musée gratuitement depuis chez soi, et ce tant ses collections que ses coulisses, c’est ce qui est désormais proposé au travers de la plateforme "Behind the Museum". Voulue immersive et initiée par l’ASBL Musées et Sociétés en Wallonie avec le concours d’Epicentro, elle a été lancée fin d’année dernière.

"L’inaccessible à portée de main", tel est le nom donné par les deux partenaires à cette opération, laquelle réunit pour l’instant 13 musées. Parmi ces derniers, un devant être ajouté chaque mois, et aux côtés de l’abbaye d’Orval ou encore du musée du carnaval et du masque de Binche, on retrouve l’Aquarium-Museum de Liège.