Le CHU de Liège a fait savoir que les visites aux patients hospitalisés sont à nouveau suspendues. De même, la présence d'accompagnants aux urgences, en consultation et dans les plateaux techniques n'est plus autorisée. Cette décision fait suite à plusieurs clusters de cas de Covid-19 ayant été constatés ces derniers jours sur les sites du Sart-Tilman et de Notre-Dame des Bruyères.

Ceci entrera en application ce 5 mai. Dès 8 h, des vigiles seront postés aux entrées principales et des urgences afin de veiller au respect desdites mesures.

"Nous sommes forcés de constater un certain relâchement dans l'application des règles sanitaires, vraisemblablement imputable à la vaccination qui fait que beaucoup, des membres du personnel et des stagiaires comme des visiteurs et des patients, ont levé la garde", souligne le porte-parole du CHU de Liège.

L'hôpital précise toutefois qu'il y a des exceptions à l'interdiction des visites aux patients hospitalisés. Celles-ci concernent les patients hospitalisés aux soins intensifs, à la maternité et en pédiatrie, les patients mineurs hospitalisés hors pédiatrie, les patients en fin de vie et les patients "en glissement".

Concernant les consultations, actes techniques et les admissions aux urgences, les patients à besoins spécifiques et les enfants sont les seuls qui pourront bénéficier d'un accompagnant.

Le CHU prévient qu'aucune dérogation à ces règles ne sera accordée.

La situation sera réévaluée le jeudi 20 mai.