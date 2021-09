Déambuler dans une maison géante où les parents sont mis à hauteur d’enfant ? C’est le concept de la Maison des géants, un projet de la Ligue des familles qui a pour objectif "de sensibiliser les parents aux risques domestiques et adopter les bons gestes dans leur logement, explique Vinciane Baudoin, chargée de projets. Car les accidents domestiques sont la première cause de mortalité et d’invalidité chez l’enfant, devant les accidents de la route".

La Maison a ceci de particulier que tous les objets ont triplé de volume. Les visiteurs sont invités à toucher les objets volumineux, grimper sur une toilette, empoigner une immense poêle, s’asseoir sur les chaises géantes, monter les hauts escaliers et les descendre… le tout sans se faire mal ou casser les objets !

[...]