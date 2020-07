Quelle sera l’affiche des Francofolies de Spa en 2021? Les organisateurs disent recevoir beaucoup de demandes de festivaliers qui se demandent quels artistes prévus en 2020 seront à l'affiche en 2021. Contraints de remanier une partie de leur affiche, ils commencent à y voir plus clair.



Si -M- et Vanessa Paradis ne repartiront pas en tournée l'an prochain "et que rien n'est encore décidé pour Mika", les organisateurs annoncent la présence de Vitaa et Slimane le dimanche 25 juillet, en clôture de festival, sur la scène Pierre Rapsat. "Ils se font rares en festival et nous sommes tout particulièrement heureux de pouvoir déjà confirmer leur présence à Spa", s'est réjouie l'équipe ce lundi au travers d'un communiqué.

"La rencontre entre Vitaa & Slimane a tout d'une success story : leur album VersuS est sacré Diamant en France et Platine en Belgique, et leur tournée affiche complet partout !", précisent les organisateurs. "Grâce à leurs deux saisons en tant que coachs dans The Voice, le public belge a pu suivre tout particulièrement de près l'évolution de cette étonnante complicité". Les deux artistes sont également lauréats de la "Chanson de l'année" aux dernières Victoires de la Musique avec leur tube "Avant toi".



Rappelons que tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévus pour 2020 et qui tourneront encore en 2021 seront d'office reconduits.

De nouvelles confirmations sont déjà prévues dans le courant de cette semaine...



Les organisateurs rappellent que les billets de cette année restent valables pour 2021 – tant les abonnements que les tickets d’un jour. Des échanges de tickets d’un jour pour un autre jour et des reports à 2022 sont envisageables. "Des remboursements seront possibles, mais à certaines conditions et au cas par cas".