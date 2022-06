marchin Coup de provoc’pour faire bouger les choses, un habitant du chemin des Gueuses a placé une bâche rappelant la limite à 50 km/h. Elle a été vandalisée.

Un ras-le-bol total a gagné les habitants du chemin des Gueuses à Marchin. En cause : le non-respect de la limitation à 50 km/h. "Ces chauffards prennent leur élan dans la vallée et atteignent parfois les 100 km/h, dénonce Philippe Timmermans qui habite la rue depuis plus d’un an. C’est devenu une autoroute ici !" Rétroviseurs explosés, chats écrasés, familles qui n’osent plus laisser sortir leurs enfants… La situation est devenue invivable pour Philippe Timmermans et ses voisins qui n’ont rien vu bouger malgré plusieurs sollicitations des pouvoirs communaux.