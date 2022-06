Comme chaque année, durant la période estivale, le service des Plantations de la Ville a réaménagé le parterre de la place Cathédrale afin d'offrir une ville plus verte et plus séduisante encore.

Pour cette réalisation, le service a choisi le thème du potager dans le prolongement du festival Nourrir Liège. Le parterre est divisé en 3 zones : un verger, un champ fleuri et un potager décoratif. Au vu des changements climatiques, le service des Plantations privilégie désormais les plantes vivaces, plus résistantes et consommant moins d’eau.

Le travail effectué par ce service sur la place Cathédrale est bien connu des Liégeois mais il ne représente qu’une petite partie du travail accompli sur l’ensemble du territoire (dans les parcs, les pelouses publiques, les coteaux de la Citadelle, la roseraie du parc de la Boverie, les ronds-points...).