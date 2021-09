A la demande du parquet de Liège ce jeudi, nous relayons l'avis de recherche suivant:



Le lundi 16 août 2021 vers 12h10, un individu a commis un vol à main armée au magasin « Aldi » situé rue P. Borgnet à Flémalle.

L’auteur mesure entre 1m65et 1m75 et est de corpulence robuste.

Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon en jeans bleu, d’une veste foncée et de chaussures foncées. Il se déplace en boitant.

Il circulait à bord d’un scooter noir et gris et portait un casque intégral noir à motifs gris et des gants foncés.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu