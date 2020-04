Quelle mauvaise surprise ce jeudi pour les dirigeants du RCS Tilff, le club de football, lorsqu’ils ont reçu un appel les informant que leur club avait été visité, probablement dans la nuit de mercredi à jeudi.

Presque tout avait disparu : matériel de jardinage qui se trouvait dans un garage, palettes complètes de boissons et d’alcools blancs, télévision, ordinateurs, imprimante, matériel de cuisine… Même le chapiteau n’était plus là. "Le cadenas de la porte du garage a été coupé. Ils ont ensuite pris l’échelle et l’ont placée contre les fenêtres. Celles du haut sont facilement ouvrables. Avec un bon coup dedans, ils ont pu rentrer", explique Pascal Dal Pont, vice-président du club.



En échange, les voleurs ont laissé… 1 poule et 1 coq vivants ! Le mâle dans le congélateur et la femelle dans les toilettes. "On a découvert la poule dans les toilettes dans la soirée en faisant à nouveau le tour et en entendant du bruit. Apparemment, les animaux ont été volées durant la même nuit à Avister. On pense en tout cas que les faits ont eu lieu pendant la nuit de mercredi à jeudi car le congélateur n’était pas totalement dégivré et le coq était toujours vivant."



Les malfrats ont également apposé des écritures sur les murs intérieurs et extérieurs, et sur la porte du frigo à boissons. Des mots d’une certaine violence. "Après réflexion, on se dit qu’il s’agit probablement de vengeance pure. » Les visiteurs connaissaient visiblement bien le site. « Ils sont sortis par derrière où il fait très calme et où ils ne risquaient pas de se faire attraper."



Voilà un sacré coup dur pour le club qui, en cette période, a déjà beaucoup de difficultés financières. "On comptait sur le carnaval de Tilff et notre tournoi de mai pour faire deux grosses recettes mais ils avaient déjà été annulés. On nous a pris du matériel pour plus de 10 000 euros", poursuit le dirigeant.

La police a bien entendu été informée. "Nous devons y retourner ce vendredi pour faire une déposition plus complète après avoir réalisé l’inventaire et constaté tout ce qu’il manque."