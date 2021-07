Le client pourra se rendre dans l’une des quatre boutiques VOO de Rocourt, Liège Belle-Île, Liège Vinave ou Verviers (dès que celle-ci pourra rouvrir), en se munissant d’une déclaration de sinistre qui mentionne la destruction de leur GSM pour recevoir un nouveau smartphone. "Une fois sur place, le transfert de numéro vers le nouveau smartphone sera fait immédiatement".

De nombreux clients sinistrés se retrouvent privés d’ordinateur, d’internet et ont même parfois perdu leur smartphone lors de la montée de eaux. Afin de les aider à pouvoir rester en contact avec leurs proches, de donner des nouvelles et tout simplement d’être joignables pour toutes les démarches administratives, VOO a annoncé offrir 500 smartphones à ses clients VOOmobile qui ne disposent plus de leur téléphone portable suite aux inondations., a indiqué l'opérateur.