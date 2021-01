Oupeye Pour entamer l’année en beauté (mais prudemment !), le cycle de spectacles Le dimanche des P’tits Loups du château d’Oupeye vous invite Au pays des objets perdus, ce dimanche 24 janvier. Une féerie poétique et drôle présentée par la Compagnie des Étoiles. Au travers de chansons, de marionnettes, de musiques et de comédie, l’histoire fera découvrir aux enfants (dès 2,5 ans) un monde où tout est possible et où rien n’est jamais perdu. Un monde dans lequel nous avons tous le droit d’exister.

Une vraie fenêtre ouverte sur le monde, une authentique et nécessaire bouffée d’oxygène pour tous ! La séance est prévue à 15 h, au Château d’Oupeye, rue Roi Albert. Infos et réservations (obligatoire) au 04/267.06.21 ou au 04/267.06.20.

Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans. Le public sera placé en fonction des bulles familiales. La capacité est limitée à 40 personnes et la cafétéria sera fermée. Il existe évidemment une possibilité d’annulation en fonction des derniers développements de la pandémie et d’éventuelles nouvelles décisions du CNS.