Plus jeune, au lieu de jouer au football, à la marelle ou aux pogs (ou flippos) comme les autres enfants, lui, il jouait avec sa voix... Une voix qui le fascinait et qu'il s'amusait à transformer en fonction de ce qu'il entendait autour de lui, notamment depuis la banquette arrière de la R5 du tonton Bernard où il profitait souvent des mêmes morceaux de musique sortis tout droit de l'autoradio cassette... Certes vintage mais indémodable!

Ce mercredi soir, après le report de sa tournée comme pour tant d'autres, ce fut un plaisir pour Michaël Gregorio de monter sur la scène du Forum de Liège, comme "à chaque fois un bonheur dans cette salle magnifique", a-t-il glissé. Une soirée au cours de laquelle il a emmené son public dans l'odyssée de la voix, un voyage inspiré du film de Stanley Kubrick (2001: l'Odyssée de l'espace) dans lequel il explore la voix, à travers la sienne, de ses premiers intérêts à des prestations dignes d'un ténor qui ont contribué à le révéler au grand public. Passant ainsi de Mylène Farmer aux Choristes en faisant un crochet par le Death Metal..., le tout dans des mises en scène et décors travaillés. Ou plus exactement le Dave métal... Que l'on aime ou non, on peut vous assurer que ça vaut la peine d'entendre Du côté de chez Swann passer de la version originale à une version métal... A la fois surprenant et marrant!

Car en effet, si les capacités vocales de Michaël Gregorio ne sont plus à démontrer, on a tendance à oublier qu'il se présente aussi comme humoriste... Dans son spectacle L'Odyssée de la voix, il a non seulement impressionné par ses prestations vocales mais a aussi fait beaucoup rire les spectateurs liégeois... connus, en effet, pour être plutôt bon public... On retiendra son imitation de Fred et Jamy nous expliquant comment fonctionne la voix; l'interprétation de Djadja dans différentes versions, de la country au rap en passant par le bal musette; ou encore la réinterprétation de La grenade de Clara Luciani dans laquelle il est parvenu à intégrer rémoulade...

Côté vocal, on retiendra aussi le splendide Diego, de Michel Berger à Johnny Hallyday en passant par France Gall.

Sans tabou, à travers une mise en scène à la Charlie Chaplin, réalisée avec la participation de son amie Élodie Frégé et François-Xavier Demaison dans le rôle d'un gendarme, Michaël Gregorio a également évoqué ses problèmes de santé qui, courant 2020, l'ont privé de sa voix durant plusieurs mois. Ce confinement tombait finalement à point nommé pour lui offrir l'opportunité de récupérer.

Bref, une belle soirée! Ce fut un voyage à travers les époques pour un public conquis qui, grâce à un seul et même artiste, a pu vibrer aux sons de mélodies qui emportent toutes les générations!