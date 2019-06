Depuis quelques jours, c’est la canicule en Belgique. En région liégeoise, le thermomètre affiche plus de trente degrés. L’air conditionné de la voiture et le ventilateur à la maison ou au bureau tombent à point nommé.

La difficulté intervient lorsqu’il faut pénétrer dans les transports en commun. Si beaucoup de trains sont équipés de climatisation, on ne peut pas en dire autant des bus du Tec. En effet, moins d’un bus sur six est équipé d’un système de refroidissement automatique pour les passagers. "Il n’y a que les bus hybrides qui possèdent l’air conditionné. Nous en avons actuellement 100 sur les 630 bus que nous possédons. Tous les autres sont équipés d’un système de trappes sur le toit", explique Carine Zanela, la porte-parole du Tec Liège-Verviers.

Il faut bien le dire : si vous prenez le bus, vous avez peu de chances de voyager au frais sauf sur certaines lignes. "Lorsque nous équipons une ligne de bus hybrides, nous l’équipons entièrement. Tous ces bus sortent du dépôt quotidiennement. Le week-end, étant donné qu’il y a moins de bus qui circulent, nous répartissons les bus hybrides disponibles sur les autres lignes."

Heureusement pour eux, les chauffeurs peuvent conduire en étant au frais. "Il n’y a que 35 bus qui n’ont pas de cabine équipée d’airco. Etant donné que nous sommes en période plus calme avec les examens à l’université, notamment, ce matériel peu adapté ne circule pas."

Actuellement, on retrouve des bus hybrides sur les lignes : 20, 21, 25, 26, 29, 31, 33 et 35. "Nous recevons de nouveaux bus hybrides chaque mois. Les livraisons ont commencé il y a un an et demi et il nous manque encore 62 machines. Elles devraient arriver d’ici la fin de l’année."

Pour les autres lignes , inutile d’attendre le bus suivant en espérant qu’il y fasse plus frais, sauf peut-être le week-end si la chance vous sourit.