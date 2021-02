S. R. et J.-M. C.

Vendredi après-midi, le parquet de Liège a donné quelques informations sur le dossier ouvert pour voyeurisme, attentats à la pudeur et viols qui a valu à cinq policiers de la zone de Bruxelles-Ixelles de se retrouver sous mandat d’arrêt.

Tout commence en fait en novembre 2019, lors d’une soirée arrosée qui se passe en région liégeoise. Après celle-ci, une jeune femme a eu une relation sexuelle consentie avec son compagnon, un des suspects interpellés. Le souci, c’est qu’un second homme se glisse alors dans le lit et lui impose une relation. Elle parvient à s’enfuir et décide, le lendemain, de déposer plainte.

La machine judiciaire se met en marche et, lors de l’interpellation et l’audition de deux hommes, les enquêteurs mettent la main sur des images enregistrées dans un GSM et qui montrent que trois autres femmes ont également été filmées alors qu’elles avaient des relations avec l’un ou l’autre des suspects.

(...)