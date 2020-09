Polémique À Liège notamment, certains dénoncent la répartition des subsides qualifiée d’injuste.

Depuis quelques mois, les cyclistes ont le sourire en Wallonie.

Pour rappel, en effet, dans le cadre du plan Infrastructures, le ministre de la Mobilité Philippe Henry a annoncé au début de l’été d’importantes sommes allouées à "la mobilité douce et collective" ; des montants jamais atteints à ce niveau et de manière aussi permanente. On parle de 80 millions par an dès 2021 pour une période de 5 ans…

Aujourd’hui, toutefois, certains "heureux" font grise mine, au regard de la répartition de ces financements. Précisément, la polémique concerne l’appel à projets des "Communes pilotes Wallonie cyclable" que vient de lancer le gouvernement wallon et dont l’objectif est de "concentrer les moyens disponibles sur des communes volontaristes en matière de développement du vélo utilitaire, afin de pouvoir générer rapidement un impact significatif". Ici, 40 millions sont prévus pendant une période de 2 ans (2020-2021). Les objectifs sont multiples : développer la pratique du vélo utilitaire, faire en sorte que l’offre conditionne la demande mais aussi convaincre les citoyens de la nécessité de cet investissement et développer une image positive du vélo en Wallonie… où la part modale du deux-roues est actuellement de 1 %. Or, l’ambition est d’atteindre 5 % à l’horizon 2030.

Le hic résiderait dans la répartition des subsides. En effet, des catégories sont désormais fixées en fonction