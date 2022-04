Ce mercredi, dans le courant du début de l'après-midi, une voiture et un train se sont percutés au niveau d’un passage à niveau situé à Wandre.

Il était 14 h 16 lorsque les pompiers de la zone de Liège ont été appelés à intervenir sur un accident qui venait de se dérouler peu avant entre un train et une voiture. Il semble, selon les premières constatations sur place, qu'il n'y avait personne dans la voiture lors de la collision avec le train. Selon les pompiers, l'accident n'a provoqué aucun blessé.

Les secours sont actuellement en train d'évacuer les occupants du train.

La circulation ferroviaire est interrompue.

"Les trains S43 ne circulent pas entre Bressoux et Visé", indique la SNCB sur son site Internet. "Nous allons prochainement mettre en place un bus de remplacement. Durée indéterminée de l'interruption. Écoutez les annonces, consultez les tableaux d'affichage ou planifiez votre voyage via l'app SNCB ou sncb.be pour plus d'informations."