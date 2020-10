La première Assemblée villageoise organisée par la commune de Wanze avait lieu ce mercredi soir.

Vu le nombre de personnes inscrites et afin de respecter les mesures sanitaires, elle s'est tenue en la salle Brel et non Au Gros Buisson comme initialement prévu.



Alors qu'une trentaine de personnes étaient inscrites dans un premier temps, ce sont finalement 60 citoyens qui ont participé à cette réunion.

Laquelle consiste, comme cela a été rappelé par les autorités communales, en un moment d'échange et de discussion entre ces derniers et le collège.



Les prochaines Assemblées villageoises sont programmées respectivement à Bas-Oha et à Huccorgne le mercredi 21 octobre et le mercredi 25 novembre.

D'autres encore à venir au sein des autres villages de l'entité seront quant à elles programmées entre janvier et avril 2021.