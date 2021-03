Ce lundi soir, outre d'autres points à l'ordre du jour tels que les subsides annuels aux clubs sportifs ou encore la motion du groupe PS relative aux gares, le conseil communal de Wanze a pris connaissance des dernières mesures d'allégement fiscal décidées par le collège dans le cadre de la crise sanitaire.



Les élus locaux ont ainsi été invités à marquer leur accord quant à l'exonération souhaitée par ce dernier d'une nouvelle série de taxes pour les exercices 2020 à 2025:

- pour les secteurs Horeca, les activités foraines et maraîchères, les secteurs du spectacle et du divertissement, les attractions touristiques et culturelles mais aussi les secteurs de l'hébergement touristique, les salons de coiffure, de soins et autres entretiens corporels, les activités de sport et de loisir ainsi que le secteur de l'évènementiel:

1. la taxe sur les terrains de camping (impact financier de 6 033,61 euros);

2. la taxe sur les panneaux publicitaires (impact financier de 3 300,08 euros);

3. la taxe industrielle compensatoire (impact financier de 1 442,84 euros);

4. la taxe sur la distribution gratuite d'imprimés publicitaires (impact financier de 54 443,28 euros).

- selon des intensités diverses, la taxe sur la distribution gratuite d'imprimés publicitaires ne sera également pas appliquée aux agences de voyage et aux commerces de détail plus particulièrement impactés, à l’exception des magasins de première nécessité (alimentation et hygiène).

A noter que la suppression de ces taxes fera l'objet d'une compensation par la Région, à concurrence de 17 millions. Cette enveloppe sera répartie proportionnellement aux montants des taxes et redevances inscrites au budget communal initial 2020 touchant les secteurs économiques.