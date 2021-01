Dès avant les fêtes de fin d’année, la commune d’Ouffet, soit l’une des sept à en faire partie prenante au sein du Gal Pays des Condruses, faisait le point sur l’opération dénommée Rénov’Energie. Soit en l’espèce un nouveau dispositif de primes wallonnes en matière d’énergie et de rénovation du logement. Et ce dans le souci d’atteindre les objectifs européens qui visent à améliorer la performance énergétique d’au moins 27 % d’ici 2030.

Si ces primes ont été augmentées, elles sont toutefois conditionnées à l’exécution d’un audit-logement par un agent agréé par la Région wallonne. À charge pour ce dernier de déterminer les travaux les plus importants à mener dans l’habitation ou dans le bâtiment audité et aussi dans quel ordre, ce qui conditionnera l’accès aux primes régionales.

Si ce nouveau système est jugé intéressant pour pousser les citoyens à rénover leur logement, le coût de cet audit (environ 1 000 euros) à avancer est un frein pour les plus petits revenus. Et s’il existe une autre prime pour rembourser le coût de cet audit (de 110 à 660 euros) a posteriori selon les niveaux de revenus, sa réalisation reste onéreuse et risque de décourager les citoyens.

Budget partagé

C’est d’ailleurs pourquoi le Gal précité avait lancé un marché d’accompagnement pilote à la rénovation énergétique des logements privés. Et c’est ainsi donc que la commune d’Ouffet a souhaité encourager l’adhésion à l’opération Rénov’Energie en accordant une prime complémentaire à la réalisation des audits-logement pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique des bâtiments situés sur son territoire.