A partir du 1er janvier prochain, les langes d’enfants devront être déposés dans les conteneurs à déchets tout venant (conteneur noir) alors que jusqu’à présent ils pouvaient être jetés dans les déchets organiques (conteneur vert).

Cette mesure, décidée au niveau wallon, aura un impact sur la facture des ménages: les kilos de déchets tout venant dépassant le plafond prévu dans la taxe forfaitaire sont en effet plus chers que les kilos de déchets organiques.

Les autorités communales wanzoises ont donc voulu alléger la facture des ménages en exonérant la taxe proportionnelle facturée aux parents d’enfants de moins de 3 ans.

24 000 euros par an pour la commune



Et ce dès le 1er janvier de l'année prochaine à raison de 200 kg par enfant et par année.

"Cet effort représente environ 60 euros par enfant et par an. Sachant que Wanze compte plus de 400 enfants de moins de 3 ans, cela représente annuellement 24000 euros".



Cette proposition de l'échevin Thomas Bols (PS) sera soumise à l’approbation du conseil communal du 9 novembre prochain.