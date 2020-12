Vous travaillez dans le secteur médical et vous avez des patients wanzois ? Une procédure est mise en place par la commune pour faciliter leur suivi psychosocial.

A l'initiative de l'échevin de la Santé Thierry Wanet, le service des Affaires sociales a établi une fiche à compléter pour effectuer une demande de suivi psychosocial.

Le but avoué est de faciliter la demande d’aide lorsqu’une personne se trouve dans une situation difficile, et ce d’autant plus en cette période particulière.

Le service social a pour missions d’effectuer des demandes de pension et de handicap, une aide à la mise en place d’aides à domicile, une aide administrative...

Il s'agit aussi pour lui de coordonner les plans grand froid et canicule et d'orienter les citoyens vers un autre service lorsque la demande est spécifique.

Si vous n’avez pas encore été contacté par mail, n’hésitez pas à communiquer votre adresse mail via service.social@wanze.be ou 085 31 73 08.