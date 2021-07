La Commune de Wanze a fait le choix de développer la plateforme de participation citoyenne Fluicity sur son territoire pour favoriser la co-construction de projets locaux avec les habitants.

"Grâce à cet outil numérique, les habitants de Wanze pourront proposer à leur administration leurs idées citoyennes et en débattre, consulter l’actualité locale, répondre à des sondages engageants", explique Thomas Bols, l’Echevin en charge de la Participation citoyenne. "Cette initiative, emprunte d’ouverture et de transparence, témoigne de la volonté des autorités communales de miser sur l’intelligence collective de ses habitants pour concevoir avec eux des projets durables et pensés au plus près de leurs besoins".

Et l'échevin d'ajouter : "à travers cet outil, nous entendons impliquer plus encore les citoyens wanzois dans la réflexion sur l’avenir de notre belle commune. C’est important pour nous d’entendre les avis des citoyens et d’adapter, dans la mesure du possible, nos projets en fonction de ces propositions".

Cette plateforme numérique permettra ainsi de proposer des idées, d’en débattre et de suivre en toute transparence et de manière pédagogique l’évolution des projets.

"Il s’agit également d’une démarche pédagogique", ajoute M. Bols. "En effet, certains avis ne pourront malheureusement pas être pris en compte car nous devons faire face à des contraintes. Cependant, nous pourrons alors expliquer aux citoyens les raisons de certains choix".

Il s’agit évidemment d’un canal complémentaire aux autres déjà utilisés pour informer la population. Dans le courant du dernier trimestre 2021 et si les conditions sanitaires le permettent, le Collège communal reviendra à la rencontre des Wanzoises et des Wanzois, notamment lors des Assemblées villageoises. Ces réunions sont l’occasion pour les habitants d’échanger avec les autorités communales sur les projets de la commune.

Les citoyens invités à prendre connaissance des projets de budgets participatifs

Dès à présent, les citoyens peuvent tester ce nouvel outil numérique en consultant les projets rentrés dans le cadre du premier appel à projets des budgets participatifs en 2020.

Ils peuvent ainsi commenter les projets qui leur parlent, faire part de suggestions, etc.

Ensuite, début septembre, le Comité de suivi des budgets participatifs, composé de citoyens, sélectionnera les projets en tenant compte des remarques formulées par l’ensemble des Wanzois.

Pour rappel, en 2020, le Comité de suivi a décidé de consacrer le crédit de 30.000€ des budgets participatifs au coût de la crise sanitaire. Il n’y a donc pas eu de nouvel appel en 2021 ; les projets de 2020 étant reportés d’une année.

Concrètement, les citoyens sont invités à se connecter sur www.flui.city/wanze et à se créer un compte pour participer à la consultation.

Dans les mois à venir, d’autres consultations citoyennes seront lancées sur divers projets.