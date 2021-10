André Lhoest, 57 ans, a écopé de vingt-quatre mois de prison avec sursis probatoire devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis un fort-chabrol à Wanze. Pour rappel, le 9 août 2017, en pleine journée, l’homme s’est rendu devant le domicile de son ex-compagnon. Une fois sur place, il a ouvert le feu avec un fusil de chasse.

Lors de ce tir, il a mortellement blessé Kenza, le chien de son ex-compagnon. Il est ensuite rentré chez lui et a également tué son propre-chien. Il s'est ensuite rendu dans un bâtiment qui lui appartient. Il est passé par un couloir occupé par deux sociétés avant de se rendre dans le grenier de l’immeuble situé chaussée de Tirlemont à Wanze. A la suite des faits, un important déploiement de forces de l’ordre a été décidé. Comme les autorités ignoraient si l’homme était encore armé et dangereux, un périmètre de sécurité a été mis en place et le personnel a été obligé de rester enfermé pendant de longues heures dans l’attente de l’intervention des services d’ordre. La police a bloqué le carrefour formé par la chaussée de Tirlemont et de Wavre. Les employés des deux sociétés qui se trouvaient au rez-de-chaussée ont dû se barricader pendant plusieurs heures. Les unités spéciales d’intervention sont entrées aux environs de 23 h 30 dans les lieux. Le suspect était endormi dans le grenier. Il était en possession d’un couteau.

En instance, André Lhoest a écopé de 24 mois de prison avec sursis. Il a fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Huy. Il devait répondre de menaces de mort, menaces par geste, coups et blessures, port d’arme illégal, violation du domicile et violation du code Wallon du bien-être animal. L’homme est en aveux de la plupart des faits qui lui étaient reprochés excepté les coups que son ancien compagnon lui reproche et la violation de domicile qui a entrainé le fait que les employés ont été barricadés car l’homme estime qu’il avait le droit de passer par l’endroit qui lui appartient. “J’ai plaidé une atténuation de sa responsabilité pénale car il était dans un état second lors des faits", a expliqué Me Dessy. "Il avait bu et n’avait plus mangé depuis un certain temps.” A la fin de l’audience, le prévenu a dit regretter son geste. La cour a confirmé la peine d’instance et a acquitté André Lhoest pour la violation de domicile qui a entrainé le fait que les employés sont restés enfermés comme le plaidait son avocat, Me Dessy. "Il n'y a pas eu d'intrusion, ni de pénétration dans un lieu privé", explique Me Dessy. "Il n'y a pas eu de contact direct entre Monsieur Lhoest et ces victimes. La cour a estimé que leur dommage était sans lien causal avec son acte. La pression est montée de manière graduelle et Monsieur Lhoest dormait pendant ces nombreuses heures pendant lesquelles les parties civiles ont été tenues en haleine." Pour Me Dessy et son client, c'est un soulagement car les sommes demandées étaient importantes.