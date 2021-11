Le parquet a requis devant le tribunal correctionnel de Liège un complément de peine de peine de douze mois de prison à une précédente condamnation à l’encontre de Michaël Neerdael, 36 ans, un homme originaire de Wanze qui doit répondre d’avoir une nouvelle fois escroqué des personnes en leur faisant miroiter des rendements de vingt-cinq pour cent en investissant dans des paris sportifs. Il doit répondre de faux, usages de faux, abus de confiance, escroqueries, détournements, blanchiment d’argent et organisation d’insolvabilité.

Le Ministère public a requis une peine de six mois de prison sans s’opposer à une mesure de clémence à l’encontre de la compagne du prévenu qui est soupçonnée de l’avoir aidé à organiser son insolvabilité. La soeur du prévenu pourrait également bénéficier d’une mesure de clémence et un homme qu’il a placé à la tête d’une société alors que c’est lui qui prenait les décisions pourrait être condamné à une peine de dix mois de prison, une amende de 5 000 euros et une interdiction de commercialité de trois ans. Michaël Neerdael a déjà écopé d’une peine de trente mois de prison avec sursis pour un tiers, mais aussi des confiscations pour plus d’un million d’euro pour avoir déjà escroqué des gens. Cette fois, une personne lui a versé 200 000 euros en espérant un rendement de 25 pour cent. “Elle m’a fait un versement de 200 000 euros et je n’ai pas remboursé aux dates prévues”, a indiqué le prévenu.”Elle a vu les articles dans la presse et elle a pris peur. Je suis black-listé de partout, merci à la presse. J’ai arrêté de rembourser après les menaces. Je me suis fait enlever en juin 2019.”

En effet, le 24 juin 2019, Michaël Neerdael a été enlevé et mis sans ménagement dans le coffre d’une voiture. Il a été tabassé et attaché à une chaise. Des témoins auraient dénoncé les faits à la police et permis la fin de cette scène. La dame qui lui a prêté l’argent dénie toute implication dans ces faits, contrairement à un de ses proches. Michaël Neerdael doit également répondre d’avoir mis un homme de paille à la tête d’une société, d’avoir falsifié des mails de banquiers et transféré le mail d’un juge pour réaliser une convention. Sa compagne et sa soeur sont poursuivies pour l’avoir aidé à cacher des fonds à ses créanciers. “J’ai fait des bêtises, je les assume”, a indiqué Michaël Neerdael. “De là à dire que j’ai volontairement organisé mon insolvabilité, c’est faux. Je n’avais pas le choix.” Le prévenu qui a dans un premier temps déclaré vivre aux crochets de sa compagne et ses proches a ensuite déclaré qu’il gagnait entre 1 500 et 2 000 euros par mois en pariant. Interrogé sur le fait qu’il avait posé sur une photo avec de nombreux billets de banque, il a déclaré qu’il avait menti. “Je suis quelqu’un d’arrogant, alors j’ai dit au policier que j’avais planqué de l’argent. Mais je n’ai pas d’argent caché.”

Il a aussi expliqué qu’il était à la tête d’une société anglaise pour écrire un livre sur son histoire. L’avocat de Michaël Neerdael a estimé que la précédente condamnation l’avait “condamné à la pauvreté à vie.” L’avocat a plaidé l’acquittement pour la plupart des préventions en estimant que son client avait remboursé la plupart des créanciers et que certains de ces derniers auraient même fait des bénéfices. Il a annoncé son intention de plaider l’article 71 et donc la contrainte irrésistible pour son client qui n’aurait eu d’autre choix que de commettre certains faits après avoir été violemment menacé. Les avocats de la compagne, la soeur et l’homme mis à la tête de la société ont plaidé l’acquittement pour leurs clients.