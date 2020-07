Le 30 juin dernier, le collège communal avait décidé de maintenir la piscine fermée au public jusqu’au 31 juillet après analyse des recommandations transmises dans le cadre du déconfinement des piscines.

En effet, la mise en place de ces recommandations implique de limiter fortement le nombre de baigneurs dans l’eau ainsi que d’engager du personnel complémentaire afin d’assurer les mesures de sécurité et d’hygiène.

Sur base du rapport des services compétents, le collège communal a réexaminé la situation afin d’envisager une réouverture au 1er août. Mais les mesures de sécurité et d’hygiène ne s’étant pas assouplies, et ne pouvant pas assurer une sécurité optimale pour les baigneurs, le collège communal a décidé de maintenir la piscine fermée jusqu’au 31 août, au minimum.



Le masque aux abords des commerces ambulants



Pour rappel, afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et en vue d'assurer la protection et la santé de la population, le bourgmestre Christophe Lacroix (PS) a pris un arrêté de police jeudi matin visant à imposer le port du masque sur les marchés, aux abords des commerces ambulants et des comptoirs de consommations à emporter (snacks, glacier, …).