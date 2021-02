L’enquête publique concernant les dossiers de permis d’urbanisme introduits par la société Carmeuse pour l’extension d’une butte ainsi que le déclassement et la création de chemins à proximité du Roua à Wanze s’est terminée le 8 février dernier.

Tenant compte des observations et autres réclamations réceptionnées, une réunion a été organisée entre les représentants de la société et ceux de la commune.

Suite à cela, Carmeuse a décidé de retirer son dossier. Un nouveau dossier sera composé en tenant compte des remarques des autorités communales, et ce en vue d’assurer un maillage voulu cohérent des chemins et sentiers tout en prenant en considération le développement de la carrière.

Les modes doux seront privilégiés en supprimant les passages indurés. Le nouveau dossier sera étudié en coconstruction avec la société, les commissions communales, le comité d’accompagnement et le Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne pour le volet relatif à la protection et au développement de la biodiversité.