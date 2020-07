La société Colim a effectué une demande pour l’implantation d’un commerce de détail Medi-Market qui viendrait s'adosser au magasin Colruyt de Ben-Ahin (surface nette de vente d’une parapharmacie de 640m²).

Jeudi, le collège communal de Wanze a émis un avis défavorable, à l’instar de la ville de Huy.

En effet, l’offre étant évaluée comme suffisante pour Huy et pour Wanze (argument chiffré selon les données régionales), "l’installation d’un Medi-Market engendrerait une suroffre sachant que de nombreux produits en vente le sont déjà dans les pharmacies et parapharmacies de notre région", explique le collège dans un communiqué.

De plus, "l’implantation choisie est principalement fréquentée par des véhicules automobiles, rendant difficile l’accessibilité aux usagers dits faibles (cyclistes et piétons)".

Néanmoins, le fonctionnaire des implantations commerciales du Service public de Wallonie (SPW) a délivré le permis d’implantation commerciale pour un Medi-Market sur base notamment de l’avis favorable de l’Observatoire du commerce et des critères d’analyse (protection du consommateur, protection de l’environnement urbain, objectifs de politique sociale, contribution à une politique plus durable).

Au vu de l’offre existante au sein des pharmacies et parapharmacies de Wanze et de Huy, le collège communal dit regretter cette décision.

"La volonté des autorités communales est depuis toujours de promotionner la consommation locale. Aujourd’hui, plus que jamais, les commerçants locaux ont besoin de soutien", explique l'échevin des Affaires économiques Thierry Wanet (PS). Le Plan solidaire de redéploiement économique ainsi que la campagne #Wanzelocal, mis en œuvre par la commune de Wanze, "témoignent de la volonté de maintien et de développement d’un tissu économique local fort et durable".