En raison de la vague de chaleur et suite à l’activation de la phase d’avertissement "Forte chaleur et pics d’ozone", la commune et le CPAS de Wanze ont décidé de déclencher le plan canicule dès ce mercredi.

Les services sociaux prendront contact avec les personnes inscrites préalablement dans une base de données afin de s’inquiéter de leur état de santé et de savoir si elles ne manquent de rien.

Les autorités communales disent en effet tenir à jour une liste de citoyens désireux d’être contactés en cas de conditions météorologiques extrêmes comme cela est le cas.

Pour pouvoir être inscrit sur cette liste, il est demandé de prendre contact avec le service social communal au 085 31 73 08 ou via service.social@wanze.be.

Un courrier sera également envoyé aux personnes âgées de plus de 70 ans afin de leur rappeler les recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs ainsi que les numéros de téléphone des services qui sont à leur disposition.

Ces personnes seront également invitées à s’inscrire à la base de données si elles souhaitent être contactées par téléphone en cas de nouvelle vague de chaleur.

Les autorités communales en profitent aussi pour rappeler aux citoyens d’être attentifs à l’égard des personnes à risque de leur entourage.

Pour mémoire, les citoyens qui ont besoin d’aide durant la vague de chaleur peuvent donc contacter:

· Service social communal: 085 31 73 08

· CPAS de Wanze: 085 24 15 70



· Médecin traitant (en cas de problème de santé)

· Zone de police Meuse-Hesbaye: 085 84 89 50 ou Service régional d’incendie : 085 27 10 00